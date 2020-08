Škótski žiaci sa po piatich mesiacoch začali vracať do škôl

Edinburgh 12. augusta (TASR) - Žiaci v Škótsku sa v utorok - po takmer päťmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu - začali vracať naspäť do škôl. Informovala o tom agentúra AFP.



V súlade s nariadením regionálnej vlády sa deti v jednotlivých oblastiach Škótska budú vracať do školských lavíc postupne až do 18. augusta.



Ako prví sa v utorok začali učiť žiaci v oblasti Scottish Borders a niektorých škôl na Shetlandských ostrovoch. Na školách v škótskej metropole Edinburgh je návrat plánovaný od stredy do piatku.



Podľa škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej je "úplne pochopiteľné," že žiaci, rodičia aj učitelia cítia v súvislosti s návratom do škôl určitú nervozitu a obavy. Ubezpečila však, že školy sa na tento krok dôkladne pripravili.



Časť zamestnancov škôl však znervózňuje skutočnosť, že počas vyučovania nebudú uplatňované žiadne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Žiaci a učitelia nebudú musieť dodržiavať odstupy, deliť sa na menšie skupiny alebo nosiť ochranné rúška.



Škótsko od začiatku pandémie zaevidovalo už takmer 2500 úmrtí a 19.000 prípadov nákazy; posledné viac ako tri týždne však nehlási žiadne obete.



Spojené kráľovstvo ako celok minulú nedeľu zaznamenalo 1000 nových prípadov nákazy (prevažnú väčšinu z toho v Anglicku), čo vyvolalo obavy z opätovného rozsiahlejšieho šírenia vírusu v krajine.



Britský premiér Boris Johnson napriek tomu presadzuje znovuotvorenie škôl v Anglicku začiatkom septembra. "Musíme byť disciplinovaní. Školy majú veľmi dobre premyslené plány na zvládnutie celej situácie," uisťuje premiér.



Školy v Anglicku, nad ktorými má právomoc centrálna vláda v Londýne, mali byť pôvodne otvorené už v júni. Tento plán sa však napokon nerealizoval pre odpor učiteľských odborov a časti rodičov.