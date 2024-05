Novým lídrom škótskej strany SNP sa stal John Swinney

Londýn 6. mája (TASR) - Škótska národná strana (SNP) v pondelok potvrdila svojho nového predsedu. Stal sa ním jej dlhoročný člen John Swinney, ktorý by mal vo funkcii škótskeho premiéra (prvého ministra) nahradiť odstupujúceho Humzu Yousafa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Yousaf minulý týždeň oznámil, že na funkciu prvého ministra rezignuje. Predchádzal tomu rozpad vládnej koalície SNP so zelenými. V stredu sa v škótskom parlamente uskutočnilo aj hlasovanie o nedôvere, v ktorom vláda napokon uspela, a SNP tým získala príležitosť zvoliť si nového lídra.



Do pondelka 12.00 h miestneho času sa mohli potenciálni uchádzači zapojiť do súboja o kreslo predsedu SNP. Strana približne 15 minút po uzavretí procesu potvrdila, že jej jediným nominantom sa stal Swinney.



Jeho predpokladaná súperka a bývalá ministerka financií Kate Forbesová sa boja vzdala ešte vo štvrtok. Tvrdila, že so Swinneym majú "spoločný cieľ". Cez víkend sa tiež objavili správy, že vyzývateľom sa môže stať aj aktivista strany Graeme McCormick. Ten však nakoniec podporil svojho kolegu.



"Som hlboko poctený, že som bol zvolený za lídra SNP. Dám do toho všetko, aby som slúžil svojej strane a svojej krajine," napísal Swinney na sociálnej sieti. Do strany vstúpil v roku 1979 ako tínedžer. Očakáva sa, že v priebehu pondelka vystúpi s prejavom a odpovie na otázky médií.



Stanica Sky News vysvetľuje, že Swinneyho musí vo funkcii prvého ministra schváliť škótsky parlament. SNP má v zákonodarnom zbore 63 z 129 kresiel, čo znamená, že niektorí poslanci z iných strán budú musieť buď hlasovať za Swinneyho, alebo sa aspoň zdržať hlasovania.