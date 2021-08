Škótsko od 9. augusta ruší takmer všetky opatrenia kvôli COVID-19

Edinburgh 3. augusta (TASR) - Škótsko od 9. augusta ruší platnosť takmer všetkých opatrení zavedených na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Oznámila to v utorok škótska premiérka Nicola Sturgeonová.



Dodržiavanie rozstupov medzi osobami už nebude potrebné vo väčšine prevádzok. Znamená to väčšiu kapacitu v krčmách a reštauráciách a viac ľudí na športových podujatiach a koncertoch, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



Tzv. blízke kontakty ľudí nakazených koronavírusom už nebudú musieť ísť do izolácie v prípade, ak sú plne zaočkované a absolvujú test s negatívnym výsledkom.



Nosenie rúšok na niektorých verejných priestranstvách však bude naďalej potrebné. Patria sem základné školy na druhom stupni, kde budú zamestnanci počas prvých šiestich mesiacov školského roka musieť udržiavať od žiakov odstup jeden meter. Takisto budú musieť absolvovať dvakrát do týždňa test.



Sturgeonová takisto povedala, že zamestnanci sa budú postupne vracať do kancelárií, a upozornila, že koronavírus stále prináša "vážne výzvy".



Percento testov, ktorých výsledok je pozitívny, sa v Škótsku znížilo a takisto klesajú počty pacientov v nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pokles počtu prípadov nákazy spolu s očkovaním podľa premiérky umožnil uvoľniť opatrenia.



Hoci zmeny so sebou prinesú "značnú mieru normality", podľa premiérky "neznamenajú koniec pandémie alebo návrat k takému životu, aký sme poznali".



"Vyhlásiť slobodu od tohto vírusu alebo víťazstvo nad ním je podľa môjho názoru predčasné," povedala Sturgeonová. Vláda podľa nej stále zvažuje, či bude vstup na "vysoko rizikové" podujatia podmienený certifikátom o očkovaní.