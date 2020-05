Škótsko od zajtra spúšťa prvú fázu uvoľňovania opatrení

Edinburg 28. mája (TASR) – Škótsko od zajtra spustí prvú fázu uvoľňovania opatrení zavedených v boji proti pandémii nového koronavírusu, informovala dnes stanica BBC s odvolaním sa na vyhlásenie škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej.



Sturgeonová takisto oznámila spustenie plánu testovania a ochrany (Test and Protect). Je to opatrenie v oblasti verejného zdravia, ktoré má za cieľ zabrániť prenosu nákazy COVID-19 v rámci komunity, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke škótskej vlády. Reprodukčné číslo koronavírusu je už podobu troch týždňov nižšie - pohybuje v rozmedzí hodnôt 0,7 až 1.



Ľudia v Škótsku sa od piatka budú môcť stretávať na vonkajších priestranstvách. Zhromaždenia však budú obmedzené na maximálne osem osôb. Povolené budú aj bezkontaktné športy ako golf, tenis a bowling.



Otvoriť budú môcť vo forme donáškových služieb a niektoré prevádzky v oblasti gastronómie. Učitelia a zamestnanci škôl sa od pondelka budú môcť vrátiť do práce s cieľom pripraviť sa na znovuotvorenie škôl.



Škótsko do 27. mája zaznamenalo 91 744 prípadov nákazy a 2304 úmrtí. V krajine platia obmedzenia v oblasti pohybu osôb od 23. marca, keď ich pre celé Spojené kráľovstvo vyhlásil britský premiér Boris Johnson.



Sturgeonová 7. mája oznámila, že obmedzenie voľného pohybu osôb bude v Škótsku platiť ešte ďalšie tri týždne, prinajmenšom však do konca mája.