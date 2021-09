Škótsko plánuje povolať armádu, aby pomáhala zdravotníkom

Edinburgh 17. septembra (TASR) - Škótska vláda plánuje požiadať armádu, aby jej zdravotnej záchrannej službe pomáhala pri zvládaní náročnej situácie spôsobenej pandémiou. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Škótska premiérka Nicola Sturgenonová parlamentu oznámila, že jej vláda na možnom povolaní ozbrojených zložiek pracuje. Premiérka pripomenula, že "takúto pomoc v súčasnosti armáda v Anglicku".



Zdravotné služby podľa Sturgeonovej čelia najnáročnejším okolnostiam v ich dejinách z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.



Hovorca škótskej vlády neskôr potvrdil, že vláda plánuje požiadať armádu o pomoc v oblasti naliehavých služieb. Vojaci by tiež mali pomáhať aj na mobilných odberových miestach.



Škótske ministerstvo obrany takisto potvrdilo, že ho vláda požiadala o pomoc.



Opoziční politici upozornili na viacero vážnych oneskorení príchodu vozidiel záchrannej služby. Pri jednej z nich prišiel o život muž, ktorý na pomoc čakal 40 hodín, píše BBC. To by sa podľa opozície v Škótsku v 21. storočí nemalo stávať.



V Glasgowe ešte v pondelok predpoludním privolali sanitku k 65-ročnému k mužovi. Dorazila však až v stredu skoro ráno, napísala na svojej webovej stránke stanica ITV.



Škótska záchranná služba okolnosti tohto úmrtia vyšetruje. Prípadom sa zaoberá aj škótska prokuratúra.