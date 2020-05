Škótsko predĺži obmedzenie vychádzania o ďalšie tri týždne

Edinburgh 7. mája (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová vo štvrtok oznámila, že obmedzenie voľného pohybu osôb bude platiť ešte ďalšie tri týždne, prinajmenšom však do konca mája. Uviedla to spravodajská televízia CNN.



Podľa Sturgeonovej sa reprodukčné číslo (R0) nového koronavírusu pohybuje okolo hodnoty 1, čo znamená, že infikovaný človek nakazí v priemere jednu ďalšiu osobu. Uvoľňovanie opatrení v tomto čase by preto podľa nej bolo "veľmi riskantné".



Na správy britských médií, podľa ktorých by britský premiér Boris Johnson mohol v nedeľu oznámiť uvoľnenie karanténnych opatrení, škótska premiérka reagovala zdržanlivo a poznamenala, že by s niečím takým bez diskusie nesúhlasila. Upustenie od terajších opatrení by podľa nej mohlo byť "potenciálne katastrofickou chybou". Potreba opatrení sa preto bude každý týždeň vyhodnocovať. "Nenechám sa tlačiť do predčasného uvoľňovania reštrikcií, pokiaľ si nebudeme istí, že neriskujeme druhú vlnu šírenia nákazy," dodala.



Sturgeonová je však pripravená súhlasiť s možnosťou vykonávania fyzických aktivít mimo domova viackrát denne. Zároveň preferuje, aby všetky štyri regióny Spojeného kráľovstva urobili zmeny v rovnakom čase, no ak sa Johnson rozhodne postupovať rýchlejšie, bude to rešpektovať.