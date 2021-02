Škótsko predlžuje lockdown, deti sa do škôl môžu vrátiť skôr

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová, archívne foto. Foto: TASR/AP

Edinburg 2. februára (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v utorok oznámila predĺženie platnosti lockdownu v krajine najmenej do konca februára, informovala na svojej webovej stránke stanica Sky News. Žiaci by sa do škôl mohli začať vracať od 22. februára.Lockdownové opatrenia mali v Škótsku pôvodne platiť do polovice februára. Premiérka však v utorok povedala, že ich postupné uvoľňovanie sa začne približne začiatkom marca. Sturgeonová podľa svojich slov o dva týždne poskytne novšie informácie.Školy v krajine sa postupne budú môcť znovu otvárať od 22. februára. Zámerom je podľa Sky News umožniť úplné obnovenie predškolského vzdelávania a návrat detí prvých troch ročníkov základnej školy.Škótsko takisto zavedie karanténne požiadavky s cieľom minimalizovať riziko spojené s novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2.Cestujúcich, ktorí prichádzajú do Škótska zo zahraničia, môžu podľa premiérky požiadať, aby absolvovali karanténu v hoteloch, píše na svojej webovej stránke denník The Herald.Premiérka takisto oznámila zvýšenie rozsahu testovania ľudí bez príznakov ochorenia COVID-19 a kľúčových pracovníkov v zdravotníctve. Takisto budú viac testovať pracovníkov v potravinárskom priemysle a ďalších odvetviach.Každý, kto pracuje v školstve alebo v oblasti starostlivosti o deti, no i žiaci vyšších ročníkov, bude testovaný dvakrát do týždňa, oznámila Sturgeonová.