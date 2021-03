Škótska premiérka podľa parlamentného výboru zavádzala poslancov

Edinburgh 23. marca (TASR) - Škótsky parlamentný výbor v utorok rozhodol, že škótska premiérka Nicola Sturgeonová zavádzala škótsky parlament v súvislosti s vyšetrovaním bývalého premiéra Alexa Salmonda. Informovala o tom agentúra AP.



Výbor vyšetroval postup škótskej vlády v súvislosti obvineniami zo sexuálneho obťažovania, ktorým Salmond čelí. Sturgeonová podľa výboru poskytla nepresné informácie o obsahu svojho stretnutia so Salmondom v roku 2018 a v tejto záležitosti výbor zavádzala.



Výbor je zložený zo štyroch poslancov vládnej Škótskej národnej strany (SNP) a piatich opozičných zákonodarcov. Sturgeonová tvrdí, že kritika voči nej je politicky motivovaná.



Nezávislý vyšetrovateľ James Hamilton v pondelok uviedol, že Sturgeonová parlament nezavádzala a neporušila ministerský kódex. Premiérka Hamiltonove zistenia označila za oficiálne, konečné a nezávislé.



Škótski konzervatívci, ktorí sú najsilnejšou opozičnou stranou v krajine, žiadajú premiérkino odstúpenie. Sturgeonová by však hlasovanie o dôvere, ktoré je naplánované na utorok, mala ustáť, píše stanica BBC.



Expremiéra Salmonda vlani v marci súd zbavil všetkých obvinení zo sexuálnych trestných činov voči deviatim ženám, z ktorých ho škótska prokuratúra obvinila v januári 2019.



Bývalý líder Škótskej národnej strany (SNP) pravdivosť obvinení dlhodobo popieral a tvrdil, že sa nijakého trestného činu nedopustil. Obvinenia voči svojej osobe označil za politicky motivované a tvrdil, že Sturgeonová a jej spolupracovníci chceli poškodiť jeho povesť a dokonca ho dostať do väzenia.



Škótsky najvyšší súd mu v roku 2019 dal za pravdu rozhodnutím, že vyšetrovanie vlády bolo nezákonné a "očividne zaujaté", a odsúhlasil mu odškodné vo výške 500.000 britských libier (579.000 eur). Sturgeonová následne sama požiadala Hamiltona o prešetrenie jej konania, píše Sky News.



Sturgeonová začiatkom marca priznala, že jej vláda sa v rámci vyšetrovania dopustila viacerých chýb, avšak zdôraznila, že ani jeden z jej ministrov nekonal na základe zlej vôle alebo ako súčasť sprisahania proti expremiérovi.



Salmonda obvinilo viacero žien vrátane jednej poslankyne SNP. Trestných činov sa podľa nich dopustil v období, keď pôsobil vo funkcii škótskeho premiéra (2007-14). Zo svojej strany vystúpil v dôsledku týchto obvinení v roku 2018.