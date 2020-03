Rodina atentátnika z Lockerbie môže podať odvolanie

Londýn 11. marca (TASR) - Rodina Abdala Básata Alího Migrahího, ktorého v roku 2001 odsúdili na doživotie za bombový útok na lietadlo nad škótskym mestom Lockerbie v roku 1988, môže podať voči rozsudku odvolanie. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Škótska komisia pre revíziu trestných prípadov (SCCRC) zistila, že v prípade mohol nastať justičný omyl. Rodina môže podať odvolanie na škótskom najvyššom súde.



SCCRC v máji 2018 oznámila, že sa rozhodla celý prípad "v záujme spravodlivosti" opäť preskúmať. O posmrtné očistenie Migrahího mena sa usiluje jeho rodina, ktorá v apríli 2017 odovzdala komisii zložku s dôkazmi. Úsilie rodiny podľa Sky News podporujú aj príbuzní niektorých z obetí útoku z roku 1988.



Bývalý líbyjský agent Migrahí bol v roku 2001 ako jediný odsúdený v súvislosti s bombovým útokom na lietadlo americkej spoločnosti Pan Am, linka č. 103 z Londýna do New Yorku, ktoré explodovalo vo vzduchu 21. decembra 1988. O život prišlo všetkých 259 osôb na palube, ako aj 11 ľudí z mesta Lockerbie na juhozápade Škótska, nad ktorým sa stroj v tom čase nachádzal.



Migrahí bol v roku 2009 prepustený z väzenia z humanitárnych dôvodov a v roku 2012 zomrel na rakovinu v líbyjskom hlavnom meste Tripolis.