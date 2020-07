Škótsko ruší karanténu pre cestujúcich zo Slovenska a ďalších 4 krajín

Edinburg 24. júla (TASR) - Škótsko od 28. júla ruší povinnú 14-dňovú karanténu pre cestujúcich z Estónska, Lotyšsky, Slovenska, Slovinska a karibského ostrovného štátu Svätý Vincent a Grenadíny. Informovala o tom v piatok škótska vláda na svojej oficiálnej webovej stránke.



Vláda rozhodnutie prijala po posúdení epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2. Tieto výnimky budú podľa škótskej vlády pravidelne prehodnocované a s prípade zhoršenia situácie môže nastať znovuzavedenie karanténnych opatrení.



Škótsky minister spravodlivosti Humza Yousaf však pripomenul, že vírus je stále nákazlivý a smrtiaci a Škótsko sa "nesmie uspokojiť" ani po zrušení karanténnych opatrení.



Cestujúci by podľa neho mali dodržiavať pokyny verejného zdravotníctva, ktoré zahŕňajú nosenie pokrývok tváre, vyhýbanie sa preplneným priestranstvám, umývanie si rúk a dodržiavanie rozstupov. V prípade, že osoby u seba spozorujú príznaky ochorenia, mali by sa izolovať a požiadať o vykonanie testu.



Britská ministerka pre Európu Wendy Mortonová slovenskému ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi oznámila, že Británia zaradila Slovensko na zoznam bezpečných krajín a Slováci cestujúci do Anglicka nebudú musieť absolvoval karanténu.



Korčok rozhodnutie Veľkej Británie uvítal a vyzdvihol podrobnú a profesionálnu analýzu o vývoji pandémie na Slovensku, ktorú britskej strane poskytol hlavný hygienik SR Ján Mikas, uvádza tlačový odbor MZVEZ.