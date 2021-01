Škótsko sa podľa premiérky Sturgeonovej chce vrátiť do EÚ

Edinburg 2. januára (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v sobotu predstaviteľom Európskej únie (EÚ) odkázala, že Škótsko "dúfa", že sa čoskoro do EÚ vráti ako samostatná krajina. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nechceli sme odísť a dúfame, že sa k vám čoskoro pripojíme ako rovnocenný partner," napísala Sturgeonová v liste zverejnenom na oficiálnej stránke vládnej Škótskej národnej strany (SNP).



Premiérka pripomenula hospodárske a spoločenské následky pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a dodala, že Škótsko v tom istom čase postihli i dôsledky odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.



Obyvatelia Spojeného kráľovstva v júni 2016 v referende rozhodli o vystúpení z EÚ. Premiérka v liste pripomína, že väčšina ľudí v Škótsku vtedy hlasovala za zotrvanie v EÚ.



"Teraz musíme proti svoje vôli čeliť tvrdému brexitu v najhoršom možnom čase uprostred pandémie a hospodárskeho úpadku," napísala. To podľa nej prinesie krátkodobé narušenia a vytvorí i dlhodobé bariéry.



Sturgeonová pripomenula, že Škótsko má v rámci Spojeného kráľovstva vlastnú vládu a parlament, školský a právny systém, i právomoci v oblasti zdravotníctva a životného prostredia. Nemá však kontrolu nad zahraničnou politikou - čo sa prejavilo i v súvislosti s brexitom.



Škóti v referende v roku 2014 odmietli nezávislosť v pomere 55 ku 45 percentám. Sturgeonová sa usiluje dosiahnuť ďalšie referendum. To však musí najskôr odsúhlasiť britská vláda v Londýne, pripomína AFP.



Väčšina obyvateľov Škótska podľa premiérky nezávislosť tejto krajiny podporuje.



"Myšlienka škótskej nezávislosti nikdy nebola o separatizme. Je to skôr o práve ľudí rozhodnúť sa vytvoriť vládu, ktorá najviac vyhovuje ich potrebám," napísala.