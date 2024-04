Škótsko sa vzdalo cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 75 percent

Londýn 18. apríla (TASR) — Škótska vláda vo štvrtok oznámila, že sa vzdala svojho cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 75 percent do roku 2030. Urobila tak po tom, čo ho poradný orgán britskej vlády — Výbor pre klimatickú zmenu (CCC) — nedávno označil za nedosiahnuteľný. Naďalej však chce, aby sa táto časť Spojeného kráľovstva stala klimaticky neutrálnou do roku 2045. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Akceptujeme nedávne nové hodnotenie CCC, že čiastkový cieľ do roku 2030 je nedosiahnuteľný," povedala v parlamente Mairi McAllanová, ministerka zodpovedná za rozvoj takzvanej ekonomiky blahobytu. Škótsko je podľa nej obmedzované škrtmi centrálnej vlády a meniacimi sa ambíciami britského premiéra Rishiho Sunaka v oblasti ochrany klímy.



Škótsko pôvodne chcelo do roku 2030 znížiť svoje emisie oxidu uhličitého (CO2) o 75 percent v porovnaní s referenčným rokom 1990. Táto poloautonómna časť Veľkej Británie rozhoduje o niektorých oblastiach environmentálnej politiky, britská vláda však určuje takmer celú energetickú politiku.



Štvrtkové rozhodnutie je ďalším neúspechom pre vládnucu Škótsku národnú stranu (SNP), ktorou zmietajú vnútorné spory a pokles voličskej podpory pred tohtoročnými voľbami v Spojenom kráľovstve.



Sunak v septembri 2023 oznámil, že jeho vláda posúva termín zákazu predaja nových áut so spaľovacími motormi z roku 2030 na rok 2035. Cieľom odkladu je znížiť finančný dopad tohto kroku na občanov.