Škótsko schválilo návrh, ktorý právne zjednoduší zmenu pohlavia

Edinburgh 22. decembra (TASR) - Škótsky parlament vo štvrtok schválil návrh zákona, ktorý zjednoduší oficiálnu zmenu pohlavia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Škótsko takúto právnu normu prijalo ako prvé z krajín Spojeného kráľovstva. Ľudia, ktorý sa rozhodnú pre zmenu pohlavia to budú môcť urobiť v dokladoch totožnosti aj bez príslušného lekárskeho potvrdenia.



Návrh predložila vláda, na čele ktorej je Škótska národná strana (SNP). Parlament ho schválil pomerom hlasov 86 ku 39, píše agentúra Reuters.



O potvrdenie o zmene pohlavia môže požiadať každý, kto s novou identitou žije tri mesiace, alebo šesť mesiacov v prípade osôb vo veku 16-17 rokov. Predtým na to boli potrebné dva roky a o zmenu mohli žiadať len osoby nad 18 rokov. Trojmesačné obdobie je zákonom stanovené pre prípad zmeny rozhodnutia žiadateľa, píše AP.



Škótska vláda ešte nerozhodla, kedy nová legislatíva vstúpi do platnosti. Zmeny však podľa vlády zlepšia životy transrodových osôb a umožnia získať úradné dokumenty korešpondujúce s ich identitou.



Odporcovia zákona, medzi ktorých patrí aj autorka kníh o Harrym Potterovi J. K. Rowlingová, tvrdili, že zjednodušenie postupu umožní mužom prístup do priestorov zariadení pre obete domáceho násilia, ktoré sú určené pre ženy, píše AP.



Šéfka britského vládneho úradu pre rovnosť príležitostí Kemi Badenochová vyjadrila znepokojenie nad rozdielmi v právnej oblasti medzi Škótskom a zvyšnými časťami Spojeného kráľovstva.