Trump vyhlásil, že USA zriadia v Gaze potravinové centrá

Turnberry 28. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zriadia „potravinové centrá“ v Pásme Gazy, aby tak pomohli odvrátiť prehlbujúcu sa humanitárnu krízu v pokračujúcom konflikte. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie Sky News.



„Založíme potravinové centrá, do ktorých môžu ľudia prísť bez obmedzení. Nebudeme mať ploty,“ upresnil šéf Bieleho domu pre novinárov pred stretnutím s britským premiérom Keirom Starmerom v jeho golfom rezorte v škótskom Turnberry.



Reportéri sa Trumpa opýtali, či súhlasí s výrokmi izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že v Gaze nepretrváva hladomor v dôsledku chýbajúcej humanitárnej pomoci. Americký líder odpovedal, že zrejme nie, keďže „deti na záberoch odvysielaných v televízii vyzerajú veľmi hladné“. „Dávame im však veľa peňazí a veľa potravín a ďalšie krajiny sa teraz zapoja tiež,“ uviedol.



Prezident USA zdôraznil, že je potrebné dostať tam viac pomoci. Na otázku, či Izrael urobil dosť pre to, aby zabránil civilným obetiam v Gaze, Trump odpovedal, „že tam nikto neurobil nič skvelé - celé to miesto je neporiadok.“ Vyzval preto na „okamžité zabezpečenie potravín a bezpečnosti“.



V pondelok tiež vyhlásil, že dohoda o prímerí v bojoch v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas - sprostredkované Spojenými štátmi, Egyptom a Katarom - je „možná“.