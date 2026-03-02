< sekcia Zahraničie
ÚTOK NOŽOM: Agresívny muž zranil dvoch ľudí
Na mieste od ranných hodín zasahovalo množstvo policajtov. Zranených previezli do nemocnice, ich zdravotný stav zatiaľ nie je známy.
Autor TASR
Edinburgh 2. marca (TASR) - Najmenej dvaja ľudia utrpeli v pondelok zranenia pri útoku nožom v obytnej štvrti škótskeho hlavného mesta Edinburgh. Informovala o tom tamojšia polícia, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Na mieste od ranných hodín zasahovalo množstvo policajtov. Zranených previezli do nemocnice, ich zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Hlavný inšpektor Scott Kennedy uviedol, že situáciu sa podarilo dostať rýchlo pod kontrolu a už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
Podľa jeho slov prípad zrejme nesúvisí s terorizmom. Svedkovia tvrdia, že muž mal v oboch rukách nože a ohrozoval ľudí aj v miestnom obchode. Polícia zostáva v oblasti, aby upokojila obyvateľov.
