Škótsko uvoľní opatrenia proti koronavírusu, rúška zostanú povinné

Edinburgh 13. júla (TASR) - Škótsko od budúceho pondelka zmierni protipandemické opatrenia, avšak nosenie rúšok zostane naďalej povinné. Oznámila to v utorok škótska premiérka Nicola Sturgeonová, informovala stanica Sky News.



Od 19. júla sa v Škótsku zvýši počet ľudí, ktorí sa môžu stretnúť vo vnútorných priestoroch - pôjde o najviac osem osôb zo štyroch domácností. Vo vnútorných verejných priestoroch - ako napríklad v baroch - bude môcť byť naraz desať ľudí zo štyroch domácností. Nové pravidlá povolia vonku stretnutia najviac 15 osôb z 15 domácností.



Puby a reštaurácie budú môcť mať otvorené do polnoci. Na hromadné podujatia na štadiónoch bude povolený vstup 2000 ľudí na sedenie a 1000 na státie; kapacita vnútorných podujatí bude limitovaná na 400 osôb. Práca z domu by mala do 9. augusta zostať v platnosti všade tam, kde je to možné.



Ako povedala Sturgeonová počas virtuálneho zasadnutia parlamentu, uvoľnenie všetkých obmedzení by bolo riskantné vzhľadom na šírenie variantu delta. Upozornila tiež, že vláda si nemôže dovoliť "experimentovať" s dlhodobými následkami ochorenia COVID-19 u mladých ľudí. Dôležité je podľa nej sledovať počet hospitalizácií a pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Za posledných 24 hodín pribudlo v Škótsku 2529 nových prípadov nákazy koronavírusom a štyri úmrtia.