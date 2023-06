Škótsku expremiérku Sturgeonovú prepustili bez obvinení

Londýn 11. júna (TASR) - Škótska polícia prepustila v nedeľu bývalú škótsku premiérku Nicolu Sturgeonovú, ktorú niekoľko hodín predtým zatkla v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí týkajúcich sa financovania vládnucej Škótskej národnej strany (SNP). TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.



Sturgeonovú v nedeľu nakrátko vzali do väzby a vypočuli, a následne bola prepustená bez vznesenia akýchkoľvek obvinení, vyšetrovanie kauzy však pokračuje.



Škótska polícia predtým oznámila len, že "v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním financovania a účtovníctva Škótskej národnej strany" zadržala 52-ročnú ženu, ktorú britské médiá identifikovali ako Sturgeonovú.



Polícia neskôr uviedla, že ženu zatkli o 10.09 h miestneho času (11.09 h SELČ). Následne ju vypočúvali vyšetrovatelia, pričom z väzby ju prepustili o 17.24 h (18.24 h SELČ).



Aj hovorca škótskej expremiérky potvrdil, že bola zatknutá a vypočúvaná. "Nicola Sturgeonová sa dnes, v nedeľu 11. júna, po dohode so škótskou políciou zúčastnila na výsluchu," uviedol. Sturgeonová podľa jeho slov jasne deklarovala, že bude s políciou spolupracovať pri vyšetrovaní, ak o to bude požiadaná, čo aj robí.



Sturgeonová je dosiaľ poslednou vysokopostavenou osobnosťou strany SNP, ktorá bola zatknutá v rámci tzv. operácie Branchform. V apríli nakrátko zatkli v súvislosti s predmetným vyšetrovaním Sturgeonovovej manžela, bývalého výkonného riaditeľa SNP Petra Murrella (58), a následne aj bývalého pokladníka tejto strany Colina Beattieho. Obaja muži boli zakrátko prepustení bez vznesenia obvinení, vyšetrovanie kauzy však naďalej prebieha.



Škótska polícia sa prípadom nazvaným Branchform zaoberá už od roku 2021. Jej vyšetrovanie súvisí s približne 600.000 librami (700.600 eur), ktoré SNP darovali jej podporovatelia, pričom mali putovať na kampaň za nezávislosť Škótska. Tieto finančné prostriedky však boli vykázané na iné účely, a zrejme teda použité nesprávne.



Polícia v rámci vyšetrovania už v apríli prehľadala sídlo SNP v Edinburghu ako aj dom Sturgeonovej a Murrella v Glasgowe.



Murrell pôsobil ako výkonný riaditeľ SNP takmer 25 rokov, z funkcie odstúpil v marci.



Sturgeonová bola škótskou premiérkou od novembra 2014. Vo februári tohto roka oznámila rezignáciu, pretože sa po neúspešnej snahe o usporiadanie nového referenda o nezávislosti Škótska ocitla pod veľkým tlakom. Novým predsedom SNP a zároveň aj škótskym premiérom sa stal Humza Yousaf.