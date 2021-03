Škótsky expremiér Alex Salmond ide do volieb s novou stranou

Edinburgh 26. marca (TASR) - Škótsky expremiér Alex Salmond predstavil v piatok svoju novú stranu s názvom Alba. Strana podporuje nezávislosť Škótska od Británie a bude kandidovať v nadchádzajúcich škótskych parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa 66-ročného Salmonda bude jeho strana "novou politickou silou", ktorej cieľom je získať vo voľbách 6. mája "nadpolovičnú väčšinu" v škótskom parlamente.



Salmond sa tak vracia do vrcholovej politiky, pričom vo voľbách bude súperiť o priazeň voličov so súčasnou premiérkou Nicolou Sturgeonovou, ktorej vláda ho vyšetrovala v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania.



Bývalý líder Škótskej národnej strany (SNP) pravdivosť obvinení dlhodobo popieral a tvrdil, že sa "nijakého trestného činu nedopustil". Obvinenia voči svojej osobe označil za politicky motivované a tvrdil, že vláda a lídri SNP chceli poškodiť jeho povesť a dokonca ho dostať do väzenia.



Škótsky najvyšší súd mu v roku 2019 dal za pravdu rozhodnutím, že vyšetrovanie vlády bolo nezákonné a "očividne zaujaté", a prisúdil mu odškodné vo výške 500.000 britských libier (579.000 eur). Sturgeonová následne sama požiadala nezávislého vyšetrovateľa o prešetrenie jej konania.



Nezávislý vyšetrovateľ James Hamilton tento týždeň zhodnotil, že premiérka neporušila ministerský kódex. Parlamentný výbor však následne vydal v utorok správu, v ktorej uviedol, že premiérka v rámci vyšetrovania Salmonda zavádzala parlament. Po jeho správe nasledovalo hlasovanie o nedôvere v parlamente, ktoré však Sturgeonová prežila.



Sturgeonová začiatkom marca priznala, že jej vláda sa v rámci vyšetrovania dopustila viacerých chýb, avšak zdôraznila, že ani jeden z jej ministrov "nekonal na základe zlej vôle ani sa nesprisahal" proti expremiérovi.



Salmonda obvinilo zo sexuálneho obťažovania viacero žien vrátane jednej poslankyne SNP. Trestných činov sa podľa nich dopustil v období, keď pôsobil vo funkcii škótskeho premiéra (2007-14). Zo svojej strany vystúpil v dôsledku týchto obvinení v roku 2018.