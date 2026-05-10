Škótsky folkový hudobník Donovan oslavuje 80 rokov
Donovan si prvýkrát získal uznanie vďaka živým vystúpeniam v televíznej hudobnej relácii Ready Steady Go! v roku 1965.
Autor TASR
Glasgow/Bratislava 10. mája (TASR) - Donovan je škótsky spevák, skladateľ, gitarista a hudobný producent. Na britskej folkovej scéne sa objavil začiatkom roku 1965, a v druhej polovici 60. rokov vydal množstvo medzinárodných hitov v podobe singlov aj albumov. Jeho tvorba sa stala symbolom éry „flower power“ vďaka spojeniu prvkov folku, popu, jazzu, bluesu, psychedelie a indickej hudby. V nedeľu 10. mája oslávi 80 rokov.
Donovan napísal aj hudbu k niekoľkým celovečerným filmom - Poor Cow (1967), Brother Sun, Sister Moon (1972), The Pied Piper (1972) a 84C MoPic (1989). Bol osobným priateľom iných významných umelcov ako napríklad Joan Baezovej, Briana Jonesa a The Beatles. Medzi jeho sprievodných hudobníkov patrili Jeff Beck Group alebo John Bonham, Jimmy Page a John Paul Jones, ktorí sa neskôr preslávili ako členovia anglickej rockovej skupiny Led Zeppelin.
Donovan Phillips Leitch sa narodil 10. mája 1946 v Glasgowe protestantskému otcovi a matke katolíčke. Obidve jeho babičky boli Írky. Ako dieťa ochorel na obrnu, v dôsledku čoho začal krívať. Jeho rodina sa neskôr presťahovala do mesta Hatfield v Anglicku. Ovplyvnený láskou jeho rodičov k ľudovej hudbe začal ako 14-ročný hrať na akustickú gitaru. Zapísal sa na umeleckú školu, ale čoskoro ju opustil, aby si splnil svoje beatnické sny a vyrazil na cesty. Postupne sa vypracoval na vyzretého pesničkára s vlastnou tvorbou. Svoje tajomné texty spieval jemným, precíteným hlasom.
Donovan si prvýkrát získal uznanie vďaka živým vystúpeniam v televíznej hudobnej relácii Ready Steady Go! v roku 1965. Pre vydavateľstvo Hickory Records nahral niekoľko hitových singlov - Catch the Wind, Colours a Universal Soldier, pričom posledný z nich napísala Buffy Sainte-Marieová.
Následne podpísal zmluvu s vydavateľstvom Epic Records v USA a začal sa tešiť väčšiemu medzinárodnému úspechu. Zároveň odštartoval dlhoročnú spoluprácu s britským hudobným producentom Mickiem Mostom. V septembri 1966 sa skladba Sunshine Superman dostala na prvé miesto amerického rebríčka Billboard Hot 100 a v Británii sa umiestnila na druhom mieste.
Nasledoval singel Mellow Yellow, ktorý sa v USA dostal v decembri 1966 na druhé miesto, v roku 1968 prišiel singel Hurdy Gurdy Man, ktorý sa v oboch krajinách dostal do top 5, a potom singel Atlantis, ktorý v máji 1969 dosiahol v USA siedme miesto. Výberový album Donovan's Greatest Hits vyšiel v marci 1969, pričom v americkom rebríčku Billboard 200 obsadil štvrtú priečku.
Po dosiahnutí zenitu slávy koncom 60. rokov pokračoval v pravidelnom nahrávaní. Jeho hudobný štýl a hippie imidž kritici odsudzovali, najmä po nástupe punk-rocku v polovici 70. rokov. Obnovený záujem o Donovanovu hudbu nastal v 90. rokoch, keď boli mnohé jeho staršie albumy vydané na CD. Z tohto obdobia pochádza album Sutras (1996), ktorý nahral s uznávaným hudobným producentom Rickom Rubinom, či textovo nápaditá platňa Beat Cafe (2004). Jeho nateraz poslednými nahrávkami sú Lunarian (2021) a Gaelia (2022). Celkovo má na konte zhruba 30 štúdiových albumov.
Donovana v roku 2012 uviedli do Rokenrolovej siene slávy a v roku 2014 do Skladateľskej siene slávy. Od roku 1994 žije v Írsku. Trpí chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.
Donovan mal vzťah s americkou modelkou Enid Karlovou a majú spolu dve deti - herca a hudobníka Donovana Leitcha (1967) a herečku Ione Skyeovú (1970). V roku 1970 sa oženil s Britkou Lindou Lawrenceovou, s ktorou má dcéry Astrellu a Oriole. Donovan si zároveň osvojil Lawrenceovej syna Juliana Briana, ktorého splodila s Brianom Jonesom, gitaristom skupiny The Rolling Stones.
Zdroje: www.britannica.com, www.bbc.com
