Škótsky Kameň osudu zohrá pri korunovácii Karola III. významnú rolu

Edinburgh 28. apríla (TASR) - Legendárny Kameň osudu prezývaný aj Korunovačný kameň, ktorý symbolizuje škótsku štátnosť, bol z Edinburského hradu prevezený do Londýna, kde bude významnou súčasťou budúcotýždňovej korunovácie britského kráľa Karola III. V piatok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Kamenná tabuľa vážiaca 152 kilogramov, ktorú v roku 1296 získal kráľ Eduard I. od Škótov, bola vo štvrtok večer za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení prevezená do londýnskeho Westminsterského opátstva, kde sa bude 6. mája korunovácia Karola III. odohrávať. Kameň bude počas slávnosti umiestnený pod korunovačným trónom.



Kameň osudu sa do Edinburghu natrvalo vrátil v roku 1996, po 700 rokoch, keď sa nachádzal prevažne vo Westminsterskom opátstve. Podľa legendy kamenná tabuľa pochádza zo Svätej zeme, odkiaľ sa cez Egypt, Sicíliu a Španielsko dostala do Írska. Napokon bol kameň v 9. storočí umiestnený v jednom zo škótskych kláštorov a používal sa pri korunováciách škótskych kráľov.



Profesor dejín a archeológie Edinburskej univerzity David Breeze však tvrdí, že kameň z veľkou pravdepodobnosťou pochádza zo starodávneho škótskeho kráľovstva Piktov.



Korunovačný kameň bol súčasťou trónu i na korunovácii zosnulej kráľovnej Alžbety II., pripomína AFP.