Škótsky matričný úrad: Príčinou smrti Alžbety II. bola staroba

Londýn 29. septembra (TASR) - Príčinou smrti britskej kráľovnej Alžbety II. bola staroba. Oznámili to vo štvrtok matričné úrady v Škótsku, kde dlhoročná panovníčka zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Hlavný matričný úrad v Škótsku (National Records of Scotland - NRS) zverejnil časť z kráľovninho úmrtného listu. Za príčinu smrti v ňom označili starobu. Kráľovnino úmrtie zaznamenali do knihy úmrtí v správnej oblasti Aberdeenshire 16. septembra.



Alžbeta II., ktorá vládla od roku 1952, zomrela na zámku Balmoral v Škótsku, ktorý je jedným z oficiálnych sídiel britskej kráľovskej rodiny. Novým kráľom sa automaticky stal jej najstarší syn princ Charles, ktorý si zvolil meno Karol III.



Panovníčkin pohreb sa konal v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne a neskôr ju na ceremónii za účasti rodiny uložili do hrobky v Pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI., ktorá je súčasťou Kaplnky sv. Juraja na Windsorskom hrade.