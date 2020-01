Škótsky parlament schválil právo na druhé referendum

Londýn 30. januára (TASR) - Poslanci škótskeho parlamentu odhlasovali v stredu právo na konanie druhého referenda o nezávislosti. Odsúhlasili tiež to, že aj po piatkovom brexite môže pred vchodom do parlamentu viať vlajka Európskej únie. Informovala o tom agentúra DPA.



Za uznesenie škótskej vlády vyhlasujúce, že "referendum by sa malo konať, aby sa Škóti mohli rozhodnúť, či si želajú stať sa nezávislou krajinou", sa vyslovilo 64 poslancov, pričom 54 bolo proti, píše denník The Scotsman.



Za to, aby pred škótskym parlamentom (Holyrood) aj po odchode Británie z Únie mohla viať vlajka EÚ, sa vyslovilo 63 poslancov, proti hlasovalo 54 a jeden poslanec sa zdržal.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová povedala v rozprave, ktorá hlasovaniu predchádzala, že Škótsko musí mať "na výber medzi prijatím brexitu" a "voľbou inej budúcnosti ako nezávislá krajina".



"Nezávislosť je prostriedok, ktorým môžeme formovať našu vlastnú budúcnosť a vytvoriť lepšie Škótsko," uviedla politička, ktorá je tiež líderkou Škótskej národnej strany (SNP).



Sturgeonová trvá na tom, že Škótsko, v ktorom väčšina obyvateľov hlasovala v britskom referende v roku 2016 za zotrvanie v EÚ, bolo do brexitu zatiahnuté proti svojej vôli. Tvrdí tiež, že SNP, ktorá získala vo vlaňajších decembrových voľbách v Británii 48 z 59 kresiel vyhradených v britskom parlamente pre Škótsko, má "nepopierateľný" mandát na vyhlásenie takéhoto referenda.



Britský premiér Boris Johnson ešte pred týmto hlasovaním v stredu SNP odkázal, aby pokračovala vo svojej "každodennej práci" zlepšovania úrovne vzdelávania a iných verejných služieb v Škótsku. Johnson dlhodobo odmieta druhé škótske referendum o nezávislosti, tvrdí pritom, že túto otázku už vyriešilo škótske referendum z roku 2014, v ktorom osamostatnenie Škótska odmietlo 55 percent voličov.