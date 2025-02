Škótsky premiér: Vláda neplánuje zakázať mačky

Londýn 5. februára (TASR) – Prvý minister Škótska John Swinney vydal vyhlásenie, že škótska vláda sa nechystá zakázať mačky. Prinútila ho k tomu správa nezávislých odborníkov, ktorá mačky označila za hrozbu divým zvieratám žijúcim v Škótsku a navrhla pre ne "obmedzujúce" opatrenia. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Podľa Škótskej komisie na ochranu zvierat (SAWC) zabijú mačky v Spojenom kráľovstve ročne najmenej 700 miliónov vtákov a iných zvierat. Vláde preto na zváženie predložila viacero riešení na ochranu divo žijúcich zvierat, medzi ktorými bol napríklad aj chov mačiek v interiéroch alebo ich držanie na vôdzkach počas vychádzok.



Podľa správy by jedným z opatrení "obmedzenie mačiek" mohlo byť aj "obmedzenie získavania mačiek domácnosťami v ohrozených oblastiach", čo niektorí ľudia pochopili ako ich zákaz.



Škótska vláda prisľúbila, že "zváži všetky" odporúčania. V krajine, kde takmer štvrtina domácností chová mačku, to vyvolalo príval znepokojených novinových titulkov.



"Chcel by som to teraz vysvetliť. Vláda nejde zakázať ani obmedziť mačky. Nemáme to v úmysle a nebudeme to robiť," vyhlásil v pondelok Swinney.



Predstavu drakonických opatrení zamietla aj najväčšia britská organizácia na ochranu mačiek zvaná Cats Protection, podľa ktorej "pragmatické opatrenia ako držanie mačiek v interiéri od súmraku do úsvitu môžu vyvážiť potreby domácich mačiek a divých zvierat".



"Mačky sú skvelí domáci miláčikovia a je na to množstvo dôvodov – seniorom alebo osamote žijúcim ľuďom robia spoločnosť, utešujú chorých, deťom pomáhajú učiť sa starať sa o druhých. Myslíme si, že každý, kto je schopný o mačku sa postarať, by mal mať možnosť užívať všetky výhody, ktoré (mačky) poskytujú," uviedla Alice Palombová, ktorá v Škótsku pre Cats Protection zastrešuje podporu a vzťahy s vládou.