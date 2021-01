Škótsky súd potvrdil rozsudok nad mužom odsúdeným za útok z Lockerbie

Edinburgh 15. januára (TASR) - Päť sudcov najvyššieho škótskeho odvolacieho súdu v piatok potvrdilo rozsudok nad jediným mužom, ktorý bol uznaný za vinného v súvislosti s bombovým útokom na lietadlo nad Lockerbie z roku 1988. Informovala o tom agentúra AFP.



Rodinu medzičasom zosnulého bývalého líbyjského spravodajského dôstojníka Abdala Básata Migrahího, ktorá podala odvolanie až po jeho smrti, rozhodnutie "hlboko zarmútilo", informoval o tom ich právnik Aámir Anwár.



Podľa jeho slov Migráhího rodina do 14 dní podá vo veci odvolanie na najvyšší súd Spojeného kráľovstva.



Pri bombovom útoku na civilný let č. 103 spoločnosti Pan Am nad škótskym mestom Lockerbie zahynulo 21. decembra 1988 celkovo 270 ľudí, prevažne Američanov.



Zodpovednosť za útok neskôr oficiálne prevzal režim vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, ktorý rodinám obetí vyplatil odškodné v celkovej výške 2,7 miliardy dolárov.



Líbya Mighráhího pod medzinárodným nátlakom vydala v roku 1999. Škótski sudcovia ho o dva roky neskôr odsúdili na doživotie v súdnom procese, ktorý prebiehal v neutrálnom Holandsku. S prvým odvolaním voči verdiktu neuspel a druhé stiahol po tom, ako mu diagnostikovali rakovinu prostaty. V roku 2009 ho prepustili zo škótskeho väzenia z humanitárnych dôvodov, pričom lekári mu vtedy dávali len niekoľko mesiacov života.



Po návrate do vlasti Líbyjčania privítali Migrahího ako hrdinu. Zomrel ako 50-ročný v máji 2012 a až do konca života trval na tom, že s útokom nad Lockerbie nemal nič spoločné.