Skripaľová nevylučuje, že s otcom zavítajú do Ruska

Londýn/Moskva 2. decembra (TASR) – Dcéra bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa sa opäť skontaktovala s príbuznými žijúcimi v ruskom meste Jaroslavľ a v telefonickom rozhovore s nimi uviedla, že spolu s otcom nevylučujú možnosť, že v budúcnosti pricestujú do Ruska. Uviedla to agentúra TASS s tým, že Julija Skripaľová kontaktovala svoju sesternicu Viktoriju Skripaľovú.



Skripaľa a jeho dcéru Juliju sa v marci 2018 v anglickom meste Salisbury pokúsili otráviť, pričom bola podľa britských úradov použitá nervovoparalytická látka typu novičok. Z pokusu o likvidáciu Skripaľovcov Londýn obvinil Rusko, ktoré to rozhodne odmietlo.



Julija Skripaľová podľa agentúry TASS v telefonáte s príbuznými uviedla, že jej otec, bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU, z Británie neodcestoval. Dodala, že sa nachádza v nemenovanom štátnom zariadení. Cíti sa údajne dobre, ale naďalej je pod neustálym dohľadom zdravotníka. Samotná Julija má menšie problémy so zrakom. S otcom nežije, ale sporadicky sa vídajú.



Koncom júna 2018 sa v Británii otrávili ešte dve osoby – dvaja Briti, ktorí prišli do styku s nervovoparalytickou látkou zrejme nešťastnou náhodou. Dawn Sturgessová na následky otravy zomrela.



Účinku novička bol v auguste 2020 podľa všetkého vystavený aj ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorého následne s podozrením na otravu previezli z Ruska do Nemecka.



Niekoľko laboratórií neskôr nezávisle od seba prišlo na základe analýz biologických vzoriek k záveru, že Navaľnyj bol v kontakte s nervovoparalytickou látkou typu novičok. Viacero štátov vyslovilo podozrenie, že za pokusom o jeho otrávenie je Rusko. To však akúkoľvek účasť na tomto prípade odmieta.