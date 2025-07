Škrty v pomoci USA môžu prinútiť milióny ľudí opustiť svoje domovy

Kodaň 1. júla (TASR) - Škrty americkej zahraničnej pomoci zo strany administratívny prezidenta USA Donalda Trumpa by mohli tento rok takmer zdvojnásobiť počet ľudí nútených opustiť svoje domovy, varovala v utorok Dánska rada pre utečencov (DRC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump znížil financovanie zahraničných programov Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) o 83 percent. USAID pritom zabezpečovala viac než 40 percent celosvetového humanitárneho financovania. Francúzsko, Nemecko a Británia taktiež výrazne znížili svoje záväzky v oblasti pomoci.



Dánska mimovládna organizácia varovala, že rozvojové programy sa priamo zameriavajú na problémy, v dôsledku ktorých ľudia opúšťajú svoje domovy, akými sú konflikty, porušovanie práv, dôsledky klimatických zmien a hospodárske krízy.



„Keď sa náhle zníži financovanie..., životne dôležité služby, ktoré chránia zraniteľné komunity pred násilím, hladom a vysídlením, náhle zmiznú a vedie to k tragickým následkom,“ uviedla vo vyhlásení generálna tajomníčka DRC Charlotte Slenteová.



Rada tvrdí, že ak sa financovanie zo strany Spojených štátov úplne zruší a pomoc znížia aj ostatní darcovia, mohlo by to viesť k tomu, že v tomto roku bude vysídlených až 7,85 milióna ľudí.



Podľa odhadov DRC sa v prípade zachovania financovania v plnej miere očakáva, že svoje domovy opustí 3,95 milióna ľudí. Ak by bolo americké financovanie znížené o 50 percent, vysídlených by bolo 5,75 milióna ľudí, dodala dánska organizácia.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov na konci apríla žilo viac ako 122 miliónov ľudí mimo svojich domov, a to v dôsledku vojny, násilia alebo prenasledovania.