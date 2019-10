Skrytá synagóga v Dubaji je znakom oživovania vzťahov s Izraelom

Dubaj 25. októbra (TASR) - Skrytá synagóga v Dubaji je prvou novou židovskou modlitebňou na Arabskom polostrove za posledné desaťročia. V piatok to napísala tlačová agentúra AP, ktorá pripomenula, že vzťahy medzi štátmi Perzského zálivu a Izraelom sa pomaly otepľujú.



V Dubaji, meste patriacom do Spojených arabských emirátov (SAE), sa rozvíjajúca židovská komunita do veľkej miery vyhýba verejnému prejavovaniu viery.



Existencia synagógy a tichý súhlas, ktorú dostala od vlády SAE, však podľa AP signalizujú, že nastáva pomalá obroda tejto komunity v Perzskom zálive. Po vzniku štátu Izrael sa totiž jej členovia cítili dlhodobo vykorenení a vylučovaní zo spoločnosti.



Vládcovia SAE sa teraz snažia pomáhať židovskej komunite tým, že organizujú medzináboženské podujatia. Prisľúbili aj výstavbu obrovského mnohonáboženského komplexu, ktorý zahŕňa i synagógu.



Vzťahy medzi krajinami Perzského zálivu a Izraelom sa v posledných rokoch oteplili vďaka spoločne pociťovanému nepriateľstvu voči Iránu. Palestínska otázka však naďalej zostáva zdrojom vzájomného napätia.