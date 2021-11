Na letisku v Barcelone uviazlo 39 Palestínčanov žiadajúcich o azyl

Madrid 19. novembra (TASR) - Skupina 39 Palestínčanov sa už piaty deň nachádza na letisku v Barcelone. Na letisku v druhom najväčšom meste Španielska uviazli po tom, ako počas medzipristátia odmietli nastúpiť na svoj ďalší let a požiadali o azyl v Španielsku. V piatok o tom informovali španielske úrady, píše agentúra AP.



Skupina Palestínčanov žiadajúcich o azyl nastúpila v pondelok v egyptskej metropole Káhira na lietadlo smerujúce do Ekvádoru. Tento let mal dve plánované medzipristátia — v Barcelone a v Bogote, hlavnom meste Kolumbie. Palestínčania však po tom, ako lietadlo pristálo v Barcelone, odmietli pokračovať v ceste a požiadali v Španielsku o azyl, uviedla hovorkyňa španielskej vládnej delegácie v Katalánsku.



Hovorkyňa zároveň zdôraznila, že o Palestínčanov je na letisku postarané a je im poskytnuté jedlo a pomoc v policajných zariadeniach na letisku. "Sú v špeciálnych miestnostiach a je postarané o všetky ich potreby. V miestnostiach sa nachádzajú dobrovoľne," uviedla.



Podľa hovorkyne majú všetci žiadatelia o azyl libanonské pasy. Španielske úrady v súčasnosti spracovávajú ich žiadosť o azyl, uviedla hovorkyňa s tým, že Palestínčania majú medzičasom "možnosť pokračovať vo svojej ceste".



Od začiatku novembra ide už o druhý pokus skupiny pasažierov aerolínii o vstup do Španielska. Skupina 21 pasažierov totiž 6. novembra utiekla z lietadla smerujúceho z Maroka do Turecka, ktoré núdzovo pristálo na španielskom ostrove Malorka po tom, ako jeden z pasažierom predstieral chorobu.