ABBA sa vracia na scénu, skupina vydá po 40 rokoch album

Londýn 2. septembra (TASR) - Legendárna švédska popová skupina ABBA vydá po štyroch desaťročiach nový album a pripravuje úplne digitálne koncertné turné. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.



"Na jar 1982 sme si urobili prestávku a teraz sme sa rozhodli, že je čas ju ukončiť," uviedla ABBA v tlačovom vyhlásení.



Nový album sa bude volať Voyage a skupina ho oficiálne vydá 5. novembra. Kapela okrem toho odštartuje 27. mája 2022 v Londýne digitálne koncertné turné. Členovia popového kvarteta pripravujú ohromnú holografickú živú šou s pomocou najmodernejšej techniky v spolupráci so spoločnosťou amerického filmového režiséra Georgea Lucasa. Interpreti budú na pódiu stvárnení pomocou hologramov. Títo digitálni avatari budú vyzerať ako členovia skupiny za čias najväčšej slávy.



"Bude to najpodivnejší a najveľkolepejší koncert, o akom ste mohli snívať... Budeme si môcť sadnúť do publika a sledovať naše digitálne ja, ako predvádza naše piesne... Bude to divné a úžasné," napísala ABBA.



Celosvetovo sa predalo až 150 miliónov nahrávok tejto legendárnej švédskej skupiny. Jej posledný pobyt v štúdiu v roku 1982 priniesol hity Under Attack a The Day Before You Came, ktoré sa objavili na kompilačnom albume The Singles. Posledný koncert skupiny sa uskutočnil v roku 1985.



Výberový album s názvom ABBA Gold: Greatest Hits sa v júli tohto roka stal prvou nahrávkou, ktorá bola tisíc týždňov v britskom rebríčku najpredávanejších hudobných albumov UK Albums Chart.