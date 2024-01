Skupina ABBA želá fanúšikom na celom svete Šťastný nový rok

Bratislava 1. januára (TASR) - Na Nový rok 1. januára 1981, znela v éteri pieseň Happy New Year skupiny ABBA. Svetovo populárna švédska štvorica ju vydala na albume Super Trouper, ten vyšiel 3. novembra 1980.



Super Trouper bol siedmy štúdiový album skupiny, na Britských ostrovoch sa stal najpredávanejším albumom roku 1980. Hlavné vokály v piesni nahrala Agnetha Fältskog. Autormi piesne, tak ako u všetkých hitov, bola dvojica Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Vznikala v štúdiu Polar Music pod pracovným názvom Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day (Ocko sa na Štedrý deň neopíja). Aj keď ju Benny a Björn zložili a nahrali už vo februári 1980 medzi prvými na tento album, anglická verzia piesne vyšla ako singel v Európe až v roku 1999. Skladbe patril hlavne prvý deň nového roka a obaja autori boli s jej výsledným tvarom veľmi spokojní aj napriek tomu, že v hitparáde nedosiahla žiaden výraznejší úspech. Ostala v tieni hitov Super Trouper a The Winner Takes It All, obe sa ako single dostali na prvé miesto anglickej hitparády. Úspešné boli aj skladby On and On and On, Andante, Andante, Me and I či Lay All Your Love On z tohto albumu.



ABBA vyhrala 6. apríla 1974 v anglickom Brightone Veľkú cenu Eurovízie s pesničkou Waterloo, ktorá jej otvorila cestu k svetovému úspechu. V anglickom albumovom rebríčku bodovalo celkom 14 albumov a kompilácií tejto štvorice, z nich deväť sa dostalo na prvé miesto. Singlová produkcia je podobná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976. V marci 2010 uviedli skupinu do Rock and rollovej siene slávy, boli prvými umelcami mimo anglofónnej krajiny, ktorým sa tejto pocty dostalo. V roku 2015 bola ich pieseň Dancing Queen uvedená do siene slávy Grammy Recording Academy.