Skupina AC/DC sa v rámci Power Up Tour vráti v lete do Európy

Londýn 3. februára (TASR) - Austrálska (hard)rocková skupina AC/DC oznámila nové európske turné na rok 2025. Formácia počas leta absolvuje 12 koncertov v desiatich rozličných krajinách starého svetadielu. Turné odštartuje 26. júna v Prahe, skončí sa 21. augusta v škótskom Edinburghu, kde sa skupina predstaví po prvý raz po desiatich rokoch, informuje TASR podľa webového magazínu NME.



Vstupenky sa začnú predávať 7. februára, výnimku tvorí koncert v Paríži; vstupenky na toto podujatia pôjdu do predaja 10. februára. Týmto termínom bude predchádzať severoamerická časť turné Power Up Tour, ktorá sa rozbehne 10. apríla v Minneapolise a vyvrcholí 28. mája v Clevelande. Skupina v USA a Kanade odohrá celkovo 13 koncertov.



Turné (štylizované aj ako PWR/UP Tour) sa začalo minulý rok jeho prvou európskou časťou, v rámci ktorej skupina 21. júla zavítala aj do Bratislavy, kde si ju vypočulo vyše 100.000 fanúšikov. Táto časť zahŕňala 24 vystúpení. Turné prebieha na podporu 17. štúdiového albumu skupiny "Power Up", ktorý vyšiel ešte v novembri 2020.



Na tomto turné sa predstavila nová koncertná zostava skupiny. Speváka Briana Johnsona (77), gitaristu Angusa Younga (69) a gitaristu Stevieho Younga (68) sprevádzajú bubeník Matt Laug (56) a basgitarista Chris Chaney (54), ktorí však nie sú oficiálnymi členmi AC/DC. Laug spolupracoval s interpretmi ako Alice Cooper či Slash's Snakepit, Chaney je bývalým členom skupiny Jane's Addiction, hrával i nahrával napríklad s Alanis Morissette.



Ďalšími zastávkami skupiny na avizovanom európskom turné sú Berlín, Varšava, Düsseldorf, Madrid, Imola, Tallinn, Göteborg, Oslo, Paríž a Karlsruhe.