Skupina Aerosmith končí s koncertovaním, spevák má poškodené hlasivky

Boston 3. augusta (TASR) — Legendárna americká rocková skupina Aerosmith sa rozhodla ukončiť koncertovanie a zrušila aj rozlúčkové turné s názvom Peace Out plánované na jeseň a zimu v USA a Kanade. Oznámila to vo vyhlásení zverejnenom v piatok s tým, že dôvodom je nenapraviteľné poškodenie hlasiviek, ktoré utrpel spevák Steven Tyler (76). Informovali o tom agentúra AP a DPA.



"Urobili sme srdcervúce a ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie - stiahnuť sa z koncertných pódií," uviedla kapela vo vyhlásení. Tyler sa podľa nej snažil dostať svoj hlas tam, kde bol pred zranením, no hoci mal k dispozícii najlepší lekársky tím, úplné zotavenie jeho hlasiviek nie je možné.



"Sme nevýslovne vďační každému, kto chcel ísť s nami naposledy na turné," pokračovala skupina. "Ešte posledné ďakujem — najlepším fanúšikom na planéte Zem. Hrajte našu hudbu nahlas, teraz a navždy."



Tyler oznámil, že zranenie hlasiviek utrpel vlani v septembri počas koncertu. Na Instagrame vtedy uviedol, že zranenie spôsobilo krvácanie, ale dúfa, že po odložení niekoľkých vystúpení sa skupina vráti na pódiá.



Kapela Aerosmith bola založená v Bostone v roku 1970. Celosvetové úspechy zažívala najmä v 80. a 90. rokoch s hitmi ako I Don't Wanna Miss A Thing, Crazy, Livin' On The Edge, Amazing či Janie's Got A Gun.



Podľa manažéra skupiny však Aerosmith nekončí úplne, len sa lúči s koncertovaním.



Skupina Aerosmith je členom Rokenrolovej siene slávy a štvornásobným víťazom Grammy. Jej členmi sú okrem Tylera aj Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton a Joey Kramer.