Skupina aktivistov žiada zrušenie vysielania čínskych kanálov v Európe

Paríž/Peking 12. apríla (TASR) - Trinásť osôb, ktoré vinia čínsku vládu z odvysielania ich vyjadrení získaných pod nátlakom, apelujú na európskeho satelitného operátora Eutelsat, aby zrušil vysielacie licencie čínskym kanálom CGTN a CCTV4. Uvádza sa to v liste zverejnenom ľudskoprávnou organizáciou Safeguard Defenders, o ktorom v pondelok informovala agentúra AFP.



List obsahuje zoznam nezákonností, ktorých sa dopúšťajú čínske úrady vrátanie vynucovania výpovedí nelegálnymi metódami a odopieranie práva na spravodlivý súdny proces.



Medzi signatármi sa nachádzajú čínski aj zahraniční občania vrátane bývalého pracovníka britského konzulátu v Hongkongu Simona Cheng Man-Kita, ktorého údajne mučili príslušníci čínskej tajnej polície.



List podpísali aj švédsky aktivista Peter Dahlin, ktorého v roku 2016 vyhostili z Číny, a tiež dcéra knižného vydavateľa a švédskeho občana Gui Minhaia, ktorého vlani v Číne odsúdili na 10 rokov väzenia.



Autori iniciatívy zároveň upozornili na to, že list podpísalo len niekoľko obetí represií Pekingu, keďže mnohé ďalšie sú buď väznené alebo boli popravené.



"Žiadame vás... aby ste prehodnotili, či by televízni operátori v demokratických spoločnostiach mali naďalej byť morálnymi komplicmi vo vysielaní informácií, ktoré sú úmyselne prekrútené a získané mučením," píše sa v liste.



V liste dávajú za príklad austrálsku televíznu spoločnosť SBS, ktorá v marci prestala vysielať obsah čínskej štátnej televízie.



Britský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie (Ofcom) ešte vo februári zrušil licenciu televízii CGTN po tom, čo vyšlo najavo, že jej vlastnícka štruktúra porušuje britské zákony. Podľa úradu o obsahu vysielania CGTN rozhoduje v konečnom dôsledku vládnuca komunistická strana, čo je v rozpore s platnou britskou legislatívou. CGTN na základe tohto zákazu presunula svoje európske sídlo do Francúzska.



Francúzska audiovizuálna rada (CSA) v marci rozhodla, že televízia CGTN spĺňa všetky technické parametre potrebné na vysielanie. Organizácia Safeguard Defenders však tento týždeň zverejnila dve sťažnosti voči tomuto čínskemu kanálu, týkajúce sa masových represií voči príslušníkom menšiny moslimských Ujgurov.