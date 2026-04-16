< sekcia Zahraničie
Skupina Alphaville nechce, aby Trump používal jej hity
Trump na svojej platforme Truth Social zdieľal video vytvorené pomocou umelej inteligencie, ktoré obsahovalo skladbu Forever Young.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 16. apríla (TASR) – Nemecká popová skupina Alphaville podnikne kroky v súvislosti s použitím svojho hitu Forever Young vo videu, ktoré sa svojej sociálnej sieti zverejnil prezident USA Donald Trump, informovala agentúra DPA.
Trump na svojej platforme Truth Social zdieľal video vytvorené pomocou umelej inteligencie, ktoré obsahovalo skladbu Forever Young a animované zábery prezidenta USA v rôznych životných obdobiach vrátane detstva.
Skupina Alphaville vo vyhlásení na sieti Instagram uviedla, že s politickými názormi Donalda Trumpa zásadne nesúhlasí a „v značnej miere ich odmieta“. Dodala, že chce okamžité odstránenie príspevku z internetu. Zároveň uviedla, že zakazuje ďalšie používanie svojej hudby Republikánskej strane i samotnému Trumpovi.
Vyhlásenie podpísané spevákom Marianom Goldom zakončila skupina slovami: „So srdečným pozdravom zo starej Európy“.
Skupina Alphaville vznikla začiatkom 80. rokov v nemeckom Münsteri. Medzinárodnú popularitu získala najmä synth-popovými hitmi Forever Young a Big in Japan.
Trump na svojej platforme Truth Social zdieľal video vytvorené pomocou umelej inteligencie, ktoré obsahovalo skladbu Forever Young a animované zábery prezidenta USA v rôznych životných obdobiach vrátane detstva.
Skupina Alphaville vo vyhlásení na sieti Instagram uviedla, že s politickými názormi Donalda Trumpa zásadne nesúhlasí a „v značnej miere ich odmieta“. Dodala, že chce okamžité odstránenie príspevku z internetu. Zároveň uviedla, že zakazuje ďalšie používanie svojej hudby Republikánskej strane i samotnému Trumpovi.
Vyhlásenie podpísané spevákom Marianom Goldom zakončila skupina slovami: „So srdečným pozdravom zo starej Európy“.
Skupina Alphaville vznikla začiatkom 80. rokov v nemeckom Münsteri. Medzinárodnú popularitu získala najmä synth-popovými hitmi Forever Young a Big in Japan.
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Fan Donald J. Trump TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) April 14, 2026
( Donald J. Trump - Apr 13 2026, 10:59 PM ET )
Wow!!! pic.twitter.com/W8rxdEaJkf