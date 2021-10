Bratislava 15. októbra (TASR) - Skupina Coldplay vydala nový album Music Of The Spheres. Deviatu štúdiovú platňu predznamenali dva single. Pilotný Higher Power mal svetovú premiéru na medzinárodnej kozmickej stanici, kde si ho počas online prenosu prehral francúzsky astronaut Thomas Pesquet. Na Slovensku sa skladba postupne premenila na rádiový hit. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Druhým singlom, My Universe, na ktorom s kapelou spolupracovala populárna kórejská pop skupina BTS, sa Coldplay zapísali do historických tabuliek. Stali sa vôbec prvou britskou kapelou, ktorá debutovala na prvom mieste americkej US Hot 100. Okrem BTS na novinke Music Of The Spheres hosťuje aj speváčka Selena Gomez, ktorá Chrisa Martina sprevádza v balade Let Somebody Go. Vydanie novinky Music Of The Spheres je nepochybne jednou z udalostí jesennej hudobnej sezóny.







Coldplay album pred niekoľkými dňami predstavili v londýnskej O2 Shepherd's Bush Empire, kde sa k nim ako hosť pripojil aj Ed Sheeran. Návštevníkom spoločne zahrali obľúbenú pieseň Fix You z roku 2005 a Sheeranov megahit Shape Of You.



Skupina zároveň s vydaním albumu oznámila aj termíny svetového turné. Slovenskí priaznivci sa môžu najbližšie na koncert vypraviť do Varšavy (8. júla 2022), alebo do nemeckých miest Frankfurt (2. a 3. júla 2022) a Berlín (10. a 12. júla 2022). Prvé oficiálne vystúpenie sa uskutoční už 22. októbra v Climate Pledge Arena v Seattle, odkiaľ bude šou globálne prenášaná na Amazon Music a Amazon Prime. Zdarma ju Coldplay budú streamovať taktiež na platforme Twitch.