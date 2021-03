Skupina dobrovoľníkov strávi vo Francúzsku 40 dní v jaskyni

Paríž 18. marca (TASR) - Skupina 15 dobrovoľníkov je od nedele na 40 dní zatvorená v jaskyni Lombrives v departemente Ariege na francúzskej strane Pyrenejí. Cieľom ich vedeckej misie je štúdium biologických a spánkových rytmov, analýza práce mozgu a emócií a sledovanie interakcií so spoluúčastníkmi projektu. Dobrovoľníci pritom nebudú mať predstavu o čase: do jaskyne vstúpili bez hodiniek a mobilných telefónov. Napísala o tom dnes agentúra AFP.



"Tento experiment je prvý svojho druhu," uviedol Étienne Koechlin, riaditeľ oddelenia kognitívnych neurovied na parížskej École Normale Supérieur, ktorá je súčasťou monitorovacieho tímu.



Koechlin vysvetlil, že "doteraz boli tieto typy misií zamerané na štúdium fyziologických rytmov tela, nikdy však na vplyv tohto typu odpojenia od času na kognitívne a emočné funkcie človeka".



Projekt Deep Time vedie švajčiarsko-francúzsky vedec Christian Clot, ktorý zostúpil do jaskyne so siedmimi mužmi a siedmimi ženami.



Na výskume sa podieľa aj viacero ďalších inštitúcií: Human Adaptation Institute, francúzske Národné centrum pre štúdium vesmíru (CNES) a viaceré univerzitné vedecké pracoviská a spoločnosti.



V jaskynnom komplexe sú vytvorené tri samostatné obytné priestory: jeden na spanie, druhý na bývanie a druhý na vykonávanie topografických štúdií, najmä pokiaľ ide o faunu a flóru, vysvetlil Clot novinárom niekoľko hodín pred vstupom do jaskyne.



Hlavným predmetom štúdia však bude samotných sedem mužov a sedem žien vo veku 27-50 rokov, ktorí sa musia prispôsobiť konštantnej teplote 12 stupňov Celzia a 95-percentnej vlhkosti.



Dobrovoľníci majú na sebe senzory, ktoré asi desiatke vedcov na povrchu umožnia sledovať ich zdravotný stav. Vedci dúfajú, že sa takto dozvedia, ako ľudia reagujú bez obvyklých časopriestorových referenčných rámcov.



Za svoju účasť dobrovoľníci nedostanú nijaké odškodné, pochádzajú z celého Francúzska a je medzi nimi napríklad klenotník, anestéziológ, ochrankár či zamestnanec výškového servisu.



V jaskyni majú uskladnené štyri tony proviantu a iného vybavenia, aby skupina mohla žiť v úplnej autonómii - voda bude pochádzať zo studne na mieste a elektrinu bude poskytovať elektrický generátor na bicykli. Dobrovoľníci zišli do podzemia bez mobilných telefónov, či hodiniek. Aspoň minimálne súkromie im zabezpečujú vlastné stany.



Prevažná časť financií na projekt vo výške 1,2 milióna eur pochádza z Clotovej spoločnosti Human Adaption Institute, ktorej finančne pomohlo aj niekoľko súkromných darcov a spoločností.



Účastník projektu, 28-ročný biológ Arnaud Burel, uviedol, že sa prihlásil, "aby zažil život zbavený času, niečoho, čo vonku nemožno urobiť, lebo počítače a mobily nám neustále pripomínajú naše termíny a povinnosti".



Dodal, že "40 dní v živote, to je len kvapka v mori", ale pripustil, že spolupráca s malou skupinou môže byť aj náročná. "Nie je ľahké žiť so 14 ľuďmi, ktorých nepoznáte, v uzavretom priestore - dôležitá bude komunikácia," uviedol.



Agentúra AFP dodala, že dobrovoľníci môžu z jaskyne kedykoľvek odísť, ak bude experiment nad ich sily.



Podľa spravodajského portálu France Info bude experiment pokračovať ešte dva roky po skončení svojej jaskynnej časti.



Do jaskyne Lombrives pri mestečku Ussat-les-Bains ležiacom na juhozápade Francúzska ročne zavíta asi 28.000 návštevníkov. Pre epidemiologickú krízu je však pre verejnosť uzavretá.