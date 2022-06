Skupina ECR kritizuje zámery EK pracovne nadviazať na výsledky CoFoE

Brusel 20. júna (TASR) - Európska komisia (EK) minulý týždeň v piatok (17.6.) objasnila, ako môže pracovne nadviazať na výsledok Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Kriticky na plány exekutívy EÚ ešte v ten istý deň zareagovala euroskeptická frakcia konzervtívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Skupina ECR kritizovala plán eurokomisie v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorú v piatok predstavili jej podpredsedovia Dubravka Šuicová, Věra Jourová a Maroš Šefčovič.



Tí vychádzali zo záverečnej správy CoFoE z 9. mája, ktorá obsahuje 49 širších návrhov a 326 individuálnych opatrení. Potvrdili, že na jeseň tohto roku sa uskutoční dodatočná konferencia zameraná na spätnú väzbu ku CoFoE, aby občania, ktorí sa na tomto procese zúčastnili, boli informovaní o ďalších krokoch a aby sa udržala dynamika tohto procesu.



Europoslanci zo skupiny ECR opustili konferenciu koncom apríla, tesne pred jej oficiálnym ukončením, a označili toto celoeurópske podujatie za "eurocentristické".



"Je nerozumné, že Európska komisia, ktorá má byť strážkyňou zmlúv, prehliada mnohé slabé stránky tejto konferencie. Cieľom konferencie je podkopať samotnú štruktúru Európskej únie," upozornil spolupredseda frakcie ECR v europarlamente, poľský poslanec Ryszard Legutko.



Ďalší spolupredseda skupiny ECR, taliansky poslanec Raffaele Fitto, taktiež v správe pre médiá uviedol, že správa exekutívy EÚ o pracovnom nadviazaní na CoFoE je v skutočnosti iba "zmesou návrhov od náhodne vybraných občanov a aktivistov, ktoré v žiadnom prípade nereprezentujú rôznorodosť názorov ľudí v Európe".



Skupina ECR už predtým upozornila na vážne nedostatky konferencie ohľadne možnosti účasti, legitímnosti a transparentnosti, napríklad pri formulovaní záverov, ale aj z finančného hľadiska. Konzervatívci a reformisti preto koncom apríla na protest odišli z konferencie a sťažovali sa, že počas priebehu CoFoE organizátori "bezohľadne presadzovali" agendu udelenia ďalších právomocí Bruselu.



"Komisia prijíma návrh pridať participatívne prvky do osvedčenej zastupiteľskej demokracie, na ktorej sú naše komunity založené. To otvára dvere aktivizmu každého druhu," opísal situáciu Legutko.



Fitto jeho obavy doplnil konštatovaním, že "škodlivé, krátkodobé alebo ideologické myslenie by sa mohlo stať normou a umožniť politiku založenú čisto na nálade a pocitoch. Legitimita politických rozhodnutí ako celku by potom bola ohrozená," odkázal.



Politická skupina ECR v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že Rada EÚ (členské krajiny) odmietne návrhy europarlamentu a eurokomisie o napĺňaní výziev a cieľov CoFoE. Konzervatívci svoje požiadavky zdôvodňujú obavami z ďalšej centralizácie a hlbšej integrácie, prechodu od jednomyseľnosti k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou vo viacerých oblastiach a obavami z budovania európskeho obranného systému nezávislého od štruktúr NATO.



Európska komisia chce prvý súbor návrhov o tom, ako vypočuť volanie európskych občanov, predstaviť v septembri v Štrasburgu na pôde europarlamentu počas prejavu o stave Únie, ktorý prednesie predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Tento súbor návrhov by mal byť zahrnutý do pracovného programu Európskej komisie na rok 2023 a ďalšie roky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)