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Skupina EPP v europarlamente potvrdila vylúčenie poslanca Grimsa
Za Grimsovo vylúčenie hlasovalo 131 europoslancov, proti bolo sedem a ďalších sedem sa zdržalo.
Autor TASR
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Štrasburg 8. júla (TASR) - Skupina Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente v stredu drvivou väčšinou potvrdila vylúčenie slovinského europoslanca Branka Grimsa. Dôvodom boli obvinenia z jeho slabej pracovnej disciplíny a správania, ktoré je podľa vedenia frakcie v rozpore s hodnotami stredopravej EPP. Informovala o tom agentúra STA, píše TASR.
Za Grimsovo vylúčenie hlasovalo 131 europoslancov, proti bolo sedem a ďalších sedem sa zdržalo.
Rozhodnutie členov skupiny EPP nadväzuje na odporúčanie predsedníctva frakcie z minulého týždňa a je vyvrcholením niekoľkomesačných sporov okolo Grimsovho pôsobenia. EPP mu vyčíta, že sa nezapájal do práce frakcie, hlasoval proti jej stanoviskám a spolupracoval s krajnou pravicou na úkor záujmov EPP.
Medzi dôvodmi na Grimsovo vylúčenie figurovala aj účasť na podujatí s krajne pravicovými europoslancami v polovici mája, verejná podpora vlády premiéra Viktora Orbána pred parlamentnými voľbami v Maďarsku a kritika rozsudku súdu EÚ proti maďarskému zákonu o ochrane detí.
Grims tieto obvinenia odmietol. Tvrdí, že nie je trestaný za nedostatočnú prácu, ale za obhajobu konzervatívnych postojov vrátane odporu voči „indoktrinácii detí zo strany LGBT+ ľudí“, podpory prísnejšej migračnej politiky a obhajoby slobody prejavu.
STA dodala, že zatiaľ nie je jasné, ako bude Grims postupovať ďalej.
Europoslankyňa Romana Tomcová z Grimsovej materskej Slovinskej demokratickej strany (SDS) svojho kolegu vyzvala, aby sa vzdal mandátu v prospech náhradníka, čím by SDS zostali vo frakcii EPP štyria zástupcia.
Predseda SDS Janez Janša aj europoslanec Milan Zver ešte pred hlasovaním vyjadrili nádej, že Grims zo skupiny EPP vylúčený nebude. Zver vyzval kolegov v EPP, aby uprednostnili „dialóg pred vylučovaním“.
Predseda EPP Manfred Weber sa pred hlasovaním odmietol vyjadriť k dôvodom Grimsovho vylúčenia. Zároveň ocenil prínos SDS pre je ho frakciu a naznačil, že rozhodnutie neovplyvní vzťahy medzi EPP a SDS.
Za Grimsovo vylúčenie hlasovalo 131 europoslancov, proti bolo sedem a ďalších sedem sa zdržalo.
Rozhodnutie členov skupiny EPP nadväzuje na odporúčanie predsedníctva frakcie z minulého týždňa a je vyvrcholením niekoľkomesačných sporov okolo Grimsovho pôsobenia. EPP mu vyčíta, že sa nezapájal do práce frakcie, hlasoval proti jej stanoviskám a spolupracoval s krajnou pravicou na úkor záujmov EPP.
Medzi dôvodmi na Grimsovo vylúčenie figurovala aj účasť na podujatí s krajne pravicovými europoslancami v polovici mája, verejná podpora vlády premiéra Viktora Orbána pred parlamentnými voľbami v Maďarsku a kritika rozsudku súdu EÚ proti maďarskému zákonu o ochrane detí.
Grims tieto obvinenia odmietol. Tvrdí, že nie je trestaný za nedostatočnú prácu, ale za obhajobu konzervatívnych postojov vrátane odporu voči „indoktrinácii detí zo strany LGBT+ ľudí“, podpory prísnejšej migračnej politiky a obhajoby slobody prejavu.
STA dodala, že zatiaľ nie je jasné, ako bude Grims postupovať ďalej.
Europoslankyňa Romana Tomcová z Grimsovej materskej Slovinskej demokratickej strany (SDS) svojho kolegu vyzvala, aby sa vzdal mandátu v prospech náhradníka, čím by SDS zostali vo frakcii EPP štyria zástupcia.
Predseda SDS Janez Janša aj europoslanec Milan Zver ešte pred hlasovaním vyjadrili nádej, že Grims zo skupiny EPP vylúčený nebude. Zver vyzval kolegov v EPP, aby uprednostnili „dialóg pred vylučovaním“.
Predseda EPP Manfred Weber sa pred hlasovaním odmietol vyjadriť k dôvodom Grimsovho vylúčenia. Zároveň ocenil prínos SDS pre je ho frakciu a naznačil, že rozhodnutie neovplyvní vzťahy medzi EPP a SDS.