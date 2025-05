Skupina europoslancov žiada Brusel o zmrazenie financií pre Maďarsko

Brusel 21. mája (TASR) - Skupina 26 poslancov Európskeho parlamentu v stredu vyzvala Európsku komisiu, aby zmrazila všetky finančné prostriedky určené pre Maďarsko. V zaslanom liste europoslanci obvinili vládu Viktora Orbána, že pokračuje v obmedzovaní slobôd a podkopávaní demokracie v rozpore so zákonmi a hodnotami EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



List pod vedením europoslanca Daniela Freunda z frakcie Zelených podpísali zástupcovia viacerých ďalších parlamentných skupín vrátane Európskej ľudovej strany (EPP), Obnovme Európu (RE) a Socialistov a demokratov (S&D). Freund jeho obsah zverejnil na sieti X.



Eurokomisia momentálne zadržiava Maďarsku vyplatenie 18 miliárd eur, a to pre podozrenia z rozsiahlej korupcie či porušovania Charty základných práv EÚ. Kritici tvrdia, že Orbán a jeho ľudia používajú európske financie na upevnenie systému, ktorý je v čoraz väčšom rozpore s demokratickými normami a právnym štátom.



V liste adresovanom komisárovi pre rozpočet Pitrovi Serafinovi a komisárovi pre demokraciu Michaelovi McGrathovi europoslanci tvrdia, že namiesto toho, aby sa Maďarsko pokúsilo o nápravu, dochádza tam k „ďalšiemu alarmujúcemu úpadku“ demokracie. Argumentujú napríklad nedávnym zákonom zameraným na zákaz pochodov Pride v Budapešti a reformami, ktorých dôsledkom je vraj oslabenie nezávislosti súdnictva a umlčanie kritikov vlády.



Za hlavný dôvod svojich obáv považujú návrh zákona, o ktorom tento týždeň rokoval maďarský parlament a ktorý by mal zriadiť takzvaný Úrad na ochranu suverenity. Tento orgán bude podľa médií mať právomoci vyšetrovať a zaraďovať na svoj zoznam mimovládne organizácie a médiá, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a údajne ohrozujú suverenitu krajiny.



„Vyzývame Európsku komisiu, aby zvýšila tlak na vládu Viktora Orbána, aby prestala porušovať hodnoty EÚ, a to okamžitým pozastavením všetkých finančných prostriedkov EÚ pre Maďarsko v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu finančných záujmov Únie,“ uviedli v liste s tým, že je neprijateľné pokračovať vo financovaní „skorumpovaného režimu“, ktorý podľa nich otvorene podkopáva európske hodnoty.