Skupina expertov navrhla sériu reforiem pre obnovu NATO

Brusel 26. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia by mala prejsť sériou reforiem zameraných na jej obnovu. Navrhla to skupina expertov, ktorú koncom marca vytvoril generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Tlačové agentúry DPA a Belga vo štvrtok upozornili na správu, ktorú desaťčlenná skupina expertov v stredu rozoslala všetkým 30 členským štátom Aliancie. Jej podstatou je užšia politická koordinácia, čo znamená zvýšenie počtu stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO. Tí sa v súčasnosti stretávajú dvakrát do roka podobne ako ministri obrany.



Odporúčanie skupiny expertov navrhuje obohatiť pracovný kalendár aj o stretnutia na úrovni ministrov vnútra s cieľom riešiť otázky spojené s terorizmom.



Odborníci z rôznych oblastí, ktorých si Stoltenberg vybral za účelom posilnenia politického rozmeru Aliancie, v rámci svojich 140 odporúčaní navrhli aj urýchlenie politických reakcií NATO na nové bezpečnostné hrozby alebo medzinárodné krízy. Zatiaľ totiž platí scenár, že môže uplynúť aj niekoľko dní, kým spojenci, ktorí sa v prípade nejakého útoku musia brániť, vydajú spoločné vyhlásenie ku konkrétnej hrozbe alebo udalosti.



Ministri zahraničných vecí NATO budú o tejto správe rokovať na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň (1.-2. 12.) v podobe videokonferencie. Následne by mal Stoltenberg spolu s členskými štátmi vypracovať akčný plán zameraný na obnovu a modernizáciu Aliancie. Cieľom je dokončiť tento plán ešte pred ďalším summitom NATO naplánovaným na druhý štvrťrok 2021, už aj s novým americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Stoltenberg vytvoril skupinu expertov aj v reakcii na minuloročné vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že transatlantické politicko-vojenské zoskupenie je "v stave mozgovej smrti", a po kritike amerického prezidenta Donalda Trumpa, že NATO je "zastaranou" organizáciou.