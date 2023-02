Skupina Fleetwood Mac už skončila, tvrdí jej spoluzakladateľ

Londýn 7. februára (TASR) - Britsko-americká poprocková skupina Fleetwood Mac po vlaňajšej smrti členky Christine McVieovej už nebude pokračovať vo svojej činnosti. Vyhlásil to spoluzakladateľ formácie Mick Fleetwood. TASR prevzala informáciu z utorkového servisu spravodajskej stanice BBC News.



"Myslím si, že teraz, keď sme stratili Christine, bola urobená posledná čiara v piesku. Povedal by som, že sme skončili, ale to sme už povedali všetci. Pokračovať spolu ako skupina je teraz už tak trochu nemysliteľné," povedal novinárom 75-ročný bubeník na nedávnom udeľovaní hudobných cien Grammy.



Fleetwood ďalej oznámil, že zvyšní členovia skupiny sa momentálne sústreďujú na iné hudobné projekty. "Všetci chodia hrať, takže ja budem robiť to isté - hľadať ľudí, s ktorými budem hrať," povedal. Fleetwood zdôraznil, že v budúcnosti plánuje vystupovať, ale nie pod značkou Fleetwood Mac.



Fleetwood na nedeľňajšom galavečere v programovej časti In Memoriam predviedol spolu so speváčkami Sheryl Crowovou a Bonnie Raittovou pieseň "Songbird", ktorú napísala McVieová.