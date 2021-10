Skupina G20 dala OSN mandát na koordináciu pomoci pre Afganistan

Rím 12. októbra (TASR) - Členské krajiny skupiny G20 na utorkovom mimoriadnom summite v Ríme poverili Organizáciu Spojených národov (OSN) koordináciou humanitárnej pomoci pre Afganistan. Oznámil to taliansky premiér Mario Draghi po summite zameranom na riešenie narastajúcej krízy v Afganistane, informovala agentúra DPA.



Podľa Draghiho sa krajiny G20 na tomto kroku do značnej miery zhodli. Všetci lídri ale upozornili, že Afganistan musí uznávať ľudské práva, najmä práva žien, a že krajina sa nesmie stať útočiskom pre teroristov.



"Nesmieme sa dostať do bodu, do ktorého sme sa dostali pred 20 rokmi," varoval Draghi. Vyjadril potešenie z toho, že najdôležitejší predstavitelia sveta s rozhodovacími právomocami sa prvýkrát zhodli v otázke Afganistanu.



"Multilateralizmus sa vracia späť s ťažkosťami, ale vracia sa," povedal Draghi.



Na otázku, či vlády sveta uznajú afganské militantné hnutie Taliban, ktoré nedávno – po odchode západných vojsk – ovládlo krajinu, odpovedal, že táto otázka nebola prerokovaná a lídri na to neboli ani zďaleka pripravení. "Taliban bude posudzovaný podľa toho, čo robí, nie podľa toho, čo hovorí," dodal taliansky premiér.