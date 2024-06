Skupina G7 podporila Bidenov mierový plán pre Pásmo Gazy

Rím 3. júna (TASR) - Lídri skupiny G7 plne podporujú a budú stáť za komplexnou dohodou o prímerí a prepustení rukojemníkov vo vojne v Pásme Gazy, ktorú načrtol americký prezident Joe Biden, Uviedli to v pondelok v spoločnom vyhlásení. Zároveň vyzvali palestínske hnutie Hamas, aby dohodu prijalo, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Dohoda by podľa G7 viedla k okamžitému prímeriu v Pásme Gazy, prepusteniu všetkých rukojemníkov, výraznému a trvalému zvýšeniu humanitárnej pomoci pre palestínsku enklávu a ukončeniu krízy v regióne. Zaistené by boli taktiež bezpečnostné záujmy Izraela a bezpečnosť civilného obyvateľstva v Pásme Gazy.



Taliansko má v roku 2024 rotujúce predsedníctvo skupiny G7, ktorá opätovne potvrdila podporu dvojštátnemu riešeniu.



Biden v piatok (31.5.) predstavil plán na úplné prímerie v Pásme Gazy, s ktorým podľa Washingtonu súhlasil Izrael. Návrh dohody má podľa amerického prezidenta tri fázy a umožnil by zvýšenie toku humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Izrael však spresnil, že Biden nezverejnil všetky podrobnosti dohody a bude na nej potrebné ešte pracovať.