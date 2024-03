Skupina G7 pohrozila Iránu sankciami, ak dodá Rusku balistické strely

Washington 15. marca (TASR) – Krajiny skupiny G7 varovali v piatok Irán, že naňho uvalia nové sankcie, ak poskytne Rusku balistické strely na použitie na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



"Opakujeme našu výzvu tretím stranám, aby okamžite prestali poskytovať materiálnu podporu nezákonnej a neospravedlniteľnej útočnej vojne Ruska proti Ukrajine, inak budú zaplatia vysokú cenu," uviedla skupina najvyspelejších krajín, ktorú tvoria USA, Japonsko, Nemecko, Francúzsko, Británia, Taliansko a Kanada.



"Ak by Irán poskytol Rusku balistické strely alebo súvisiacu technológiu, sme pripravení reagovať rýchlo a koordinovane, a to aj novými a významnými opatreniami proti Iránu," dodáva vyhlásenie G7.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa k záležitosti vyjadril počas piatkovej návštevy Viedne. "Iránu sme vyslali veľmi jasné signály, aby to nerobil... A myslím si, že obavy z tejto možnosti... a odhodlanie reagovať na ňu sú veľmi reálne a veľmi silné," vyhlásil.



Nemenovaný predstaviteľ americkej vlády novinárom povedal, že k transferu balistických rakiet dosiaľ nedošlo. Ekonomické následky pre Teherán by však podľa neho boli značne vyššie než prínosy. Dodal, že medzi preberanými krokmi je ukončenie letov iránskej spoločnosti Iran Air do Európy.