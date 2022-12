Skupina G7 sa dohodla na stanovení cenového stropu na ruskú ropu

Washington 3. decembra (TASR) - Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 spolu s Austráliou sa v noci na sobotu oficiálne dohodli na stanovení cenového stropu na ruskú ropu na 60 USD (56,94 eura) za barel (159 litrov), čo je rovnaká suma, akú v piatok schválila Európska únia. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



V spoločnom vyhlásení predstaviteľov krajín G7 a Austrálie sa uvádza, že cenový strop za barel ruskej ropy dopravovanej po mori "vstúpi do platnosti 5. decembra alebo veľmi krátko nato".



Skupina G7 podľa vyhlásenia plní svoj záväzok, aby "zabránila Rusku profitovať zo svojej agresívnej vojny proti Ukrajine, a taktiež aby podporila stabilitu svetových energetických trhov a minimalizovala negatívne ekonomické dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu".



Skupina G7 minulý týždeň navrhla stanoviť cenový strop na ruskú ropu v pásme 65 USD až 70 USD za barel bez korekčného mechanizmu. Poľsko, Litva a Estónsko však odmietli podporiť cenový strop na spomenutej úrovni a požadovali jeho zníženie. Podľa nich sa ruská ropa Urals už teraz obchoduje nižšie, takže takýto cenový strop by bol neefektívny a neplnil by cieľ znížiť príjmy Moskvy, ktorými financuje vojnu na Ukrajine.



Energetickí analytici varujú, že skupina G7 bude potrebovať podporu zo strany ostatných veľkých kupcov ruskej ropy, aby bol cenový strop efektívny. Čína a India po ruskom útoku na Ukrajinu napríklad výrazne zvýšili dovoz ruskej ropy, keďže Moskva im ju predáva s výraznou zľavou.