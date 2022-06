Skupina G7 sľubuje solidaritu s Ukrajinou tak dlho, ako bude nutné

Berlín 27. júna (TASR) - Skupina siedmich hospodársky najvyspelejších štátov sveta združená v skupine G7 v pondelok prisľúbila trvalú podporu Ukrajine tvárou v tvár ruskej agresii. Vyplýva to z vyhlásenia zo summitu G7 v Nemecku, informujú agentúry AFP a Reuters.



"Budeme pokračovať v poskytovaní finančnej, humanitárnej, vojenskej a diplomatickej podpory a stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné," uviedla skupina G7 v oficiálnom dokumente.



Západné mocnosti sú zároveň odhodlané znížiť príjmy Kremľa, napríklad z vývozu zlata. Skupina sa bude naďalej zameriavať na to, aby Moskve zabránila vyhýbať sa sankciám, ktoré boli voči Rusku uvalené v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Skupina G7 tiež plánuje prijať ďalšie sankcie, aby obmedzila prístup Ruska ku kľúčovým službám a technológiám.