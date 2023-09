Skupina G7 vyzvala Čínu, aby zatlačila na Rusko v otázke Ukrajiny

Tokio 19. septembra (TASR) - Skupina hospodársky silných krajín G7 v utorok vyzvala Čínu, aby naliehala na Rusko, aby zastavilo svoju agresívnu vojnu a okamžite, úplne a bezpodmienečne stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny.



Zhodli sa na tom ministri zahraničných vecí G7 na stretnutí popri zasadnutí 78. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Oznámil to japonský rezort diplomacie, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



V spoločnom stanovisku ministri privítali účasť Číny na mierovom summite v saudskoarabskej Džidde a vyzvali Peking, aby naďalej podporoval spravodlivý a trvalý mier, a to aj prostredníctvom priameho dialógu s Ukrajinou.



Šéfovia diplomacie priamo nemenovali žiadne krajiny, ale uviedli, že "zopakovali výzvu tretím stranám, aby zastavili akúkoľvek pomoc poskytovanú ruskej útočnej vojne, inak budú čeliť vážnym následkom".



Stanovisko ministrov krajín G7 prichádza v čase, keď čínsky minister zahraničných vecí Wang I je na štvordňovej návšteve v Rusku. Očakáva sa, že počas rokovaní dôjde k prísľubu užších politických väzieb medzi oboma krajinami. Wangova cesta by tiež mohla byť prípravou na možnú návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v Pekingu, píše Reuters.