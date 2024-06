Skupina G7 vyzvala na prímerie v konfliktoch počas OH v Paríži

Bari 15. júna (TASR) – Lídri krajín skupiny G7 vyzvali strany konfliktov, aby zložili zbrane počas nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži. Apel zaradili do záverečného vyhlásenia svojho summitu na návrh Francúzska. Uviedla to v sobotu talianska premiérka Giorgia Meloniová, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Letné olympijské hry sa budú konať vo francúzskej metropole od 26. júla do 11. augusta, následne sa od 28. augusta do 8. septembra uskutočnia paralympijské hry. Lídri G7 podľa vyhlásenia žiadajú "všetky krajiny, aby dodržiavali olympijské prímerie jednotlivo a kolektívne".



"Bola to francúzska požiadavka, dobrá požiadavka, zaradili sme ju jednomyseľne," povedala Meloniová novinárom na záverečnej tlačovej konferencii v dejisku summitu v južnom Taliansku.



Výzvy na pozastavenie ozbrojených konfliktov na základe tzv. olympijského mieru či prímeria sú dlhodobou tradíciou, píše AFP. Záverečné vyhlásenie summitu G7 sa zmieňuje o rezolúcii Valného zhromaždenia OSN o tejto otázke, prijatej vlani v novembri.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v apríli povedal, že sa bude snažiť o prímeria počas parížskej olympiády, pričom má na mysli Blízky východ, Ukrajinu a Sudán.



Rusko v tom čase reagovalo na návrh dočasne zastaviť svoju ofenzívu na Ukrajine chladne s tým, že Kyjev by to mohol využiť ako príležitosť na preskupenie a opätovné vyzbrojenie.



Skupinu siedmich najvyspelejších ekonomík sveta G7 tvoria USA, Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko a Kanada.