Skupina G7 vyzvala na zmiernenie napätia na Blízkom východe

Berlín 5. augusta (TASR) - Zoskupenie G7 v pondelok vyzvalo na deeskaláciu napätia na Blízkom východe a upozornilo, že nedávne udalosti zvýšili hrozbu rozpútania "širšieho konfliktu v regióne". TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Skupina G7, do ktorej patria USA, Spojené kráľovstvo, Kanada, Japonsko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, vo vyhlásení opätovne požiadala "všetky zainteresované strany, aby sa zdržali pokračovania súčasného deštruktívneho cyklu odvetného násilia, znížili napätie a konštruktívne sa zapojili do deeskalácie".



Na urýchlené upokojenie situácie na Blízkom východe vyzval v pondelok aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. "Som hlboko znepokojený rastúcim rizikom širšieho konfliktu na Blízkom východe a žiadam všetky strany spolu s krajinami, ktoré majú vplyv, aby urýchlene konali s cieľom deeskalovať situáciu, ktorá sa stala veľmi nebezpečnou," citovala z jeho vyhlásenia agentúra AFP.



Obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe sa prehĺbili po tom, čo minulý týždeň zahynul pri útoku v Teheráne vodca palestínskeho hnutia Hamas Ismáíl Haníja. Irán a ním podporované militantné skupiny vrátane Hamasu pripisujú zodpovednosť za útok Izraelu, ktorý to nepotvrdil ani nevyvrátil.



K zvýšeniu napätia okrem toho prispelo i zabitie vysokopostaveného predstaviteľa libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Fuáda Šukra, ktorý zomrel pri izraelskom leteckom útoku v Bejrúte.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání v pondelok uviedol, že Teherán nechce eskalovať napätie v regióne Blízkeho východu, no verí, že musí potrestať Izrael, aby zabránil ďalšej nestabilite.