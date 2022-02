Skupina G7 vyzvala Rusko na deeskaláciu napätia,pohrozila mu sankciami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj gestikuluje počas telefonátu s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Kyjeve v piatok 28. januára 2022. Foto: TASR/AP

Berlín 14. februára (TASR) - Členské krajiny skupiny G7 vyzvali Rusko na deeskaláciu napätia na hraniciach s Ukrajinou a pohrozili mu rozsiahlymi sankciami, ak na svojho západného suseda podnikne útok. Informovala o tom agentúra AFP.uviedli vo vyhlásení ministri financií krajín G7.Ak však Moskva svoje vojenské akcie zintenzívni, tak G7Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom v uplynulých dňoch silnie. Americké médiá priniesli minulý týždeň informáciu, že k napadnutiu Ukrajiny Ruskom by mohlo dôjsť v nadchádzajúcich dňoch, pričom sa však odvolávali na nemenované zdroje.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však následne zdôraznil, že jeho krajine bezprostredne nehrozí ruský útok, a vyzval svojich krajanov, aby nepanikárili.Ruský prezident Vladimir Putin počas sobotňajšieho telefonátu s americkým prezidentom Joeom Bidenom odsúdil správy o údajnom bezprostrednom útoku akoRusko v posledných týždňoch presunulo do blízkosti Ukrajiny viac ako 100.000 vojakov a ťažké zbrane, čo u Spojených štátov a ich spojencov v NATO vyvoláva obavy, že by mohla nastať bezprostredná invázia.Moskva však popiera, že by plánovala útok. Súčasne Rusko sformulovalo písomnú požiadavku, aby sa aliancia NATO vzdala akejkoľvek ďalšej expanzie na východ vrátane prijatia Ukrajiny za člena. Členovia NATO túto požiadavku Moskvy odmietli.